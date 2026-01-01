Депутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на двете деца, както и на останалите трима загинали при двете тежки катастрофи през вчерашния ден.

Това стана по предложение на депутата от "Продължаваме промяната" Велислав Величков.

Черен ден по пътищата: Пет жертви в две тежки катастрофи, сред загиналите и деца

Тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на трима души, сред които две деца. Инцидентът стана след сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион, който спукал гума и минал през мантинелата. По-късно стана ясно, че загиналите деца са част от школата на футболен клуб „Славия“ и са пътували за участие във футболен турнир. При сблъсъка оцеляха двама души - мъж и жена, които са с много тежки травми. Междувременно същия ден загинаха и две жени при друга катастрофа на пътя Айтос-Карнобат - между селата Чукарка и Кликач.

"Зверска катастрофа! Няма кой да върне децата! Нещо, което не трябва да се случва, но за съжаление прекалено често започва да се случва. Ние не можем да останем безучастни в това и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение. Превенцията и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власта, така че когато такива неща стават, да има справедливост. Да се знае, че има сериозни наказания за убийците на пътя", каза Велислав Величков.