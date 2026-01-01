На 25 и 26 юни между 8 ч. и 20 ч. ще се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75-ти до 76-ти км на АМ „Хемус“ в платното за София. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.