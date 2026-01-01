Нямаме време за експерименти, ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си сто дни, то няма да ги направи никога. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Димо Дренчев от „Възраждане“ във връзка с проектобюджета на правителството за тази година.

Предложенията на „Възраждане“ във връзка с бюджета са да се върне вноската от пенсионни фондове обратно в Националния осигурителен институт (НОИ). Това би подобрило почти с 4 милиарда дефицита в НОИ, каза Дренчев. Има много откъде да се отреже, като например да се въведе временен данък върху свръхпечалбата на банките, каза той и допълни, че банките са единствените печеливши от влизането на страната в еврозоната засега.

Депутатът отбеляза, че концесиите са само част от решението.

Във връзка с винетките потенциално ще се събере твърде малка сума от тях. Ако направим едно сравнение със съседна Румъния, винетките в България ще станат много по-скъпи. Сега са горе-долу на една цена, тоест българите ще плащат с около 30 % повече от румънците за пътищата, а приходите, които ще се съберат, са толкова, колкото ще платим на „Боташ“ примерно за два-три месеца, отбеляза Дренчев.

По отношение на закриването на комисията за досиетата, Дренчев каза, че общо в четири предишни бюджета са го предлагали от „Възраждане“. Държавна агенция „Архиви“ може да свърши тази работа. Миналата година техният бюджет беше 5 - 6 милиона лева. Ще бъде много хубаво, ако тези средства бъдат спестени. Предлагаме намаляване на броя на министерствата, поне три от министерствата са напълно излишни, но може да се отиде и много по-далеч, смята депутатът.