Цените на петрола продължиха да се понижават в азиатската търговия и се доближиха до равнищата отпреди началото на войната с Иран, тъй като очакванията за нарастване на доставките от Близкия изток надделяха над опасенията за търсенето, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през август поевтиняха с 1,22 долара, или 1,65 на сто, до 72,52 долара за барел.

Коиторвките на американският лек суров петрол са надолу с 1,02 долара, или 1,45 на сто, до 69,32 долара за барел.

И двата контракта достигнаха най-ниските си равнища от 27 февруари насам.

Августовските фючърси на Брент се търгуваха под цената на септемврийските контракти, което според анализатори е сигнал за достатъчно предлагане на пазара в краткосрочен план.

Според анализатора на Ай Джи (IG) Тони Сикамор пазарите оценяват значително по-бързо възстановяване на доставките от Близкия изток, отколкото се очакваше само преди две седмици.

Вчера цената на Брент се понижи с над 3 долара за барел, а тази на американския суров петрол – с близо 3 долара, след като опасенията за недостиг на доставки отслабнаха.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че преминаващите през Ормузкия проток количества петрол вече са близо до нивата отпреди началото на войната с Иран. По думите му през последните 24 часа през протока са преминали най-малко 20 милиона барела петрол, като пълното възстановяване на нормалното корабоплаване ще изисква още няколко седмици заради необходимостта от разминиране.

Допълнителен натиск върху цените оказват очакванията Иран да увеличи износа си след временното облекчаване на американските санкции.

Постигнатото миналата седмица предварително споразумение за прекратяване на войната между САЩ, Израел и Иран позволи възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток. Договореността предвижда 60-дневен период на преговори по по-сложни въпроси, включително иранската ядрена програма.

Оман обяви вчера временни маршрути за улесняване на движението на танкери от Ормузкия проток, като действията се координират с Международната морска организация и оманските власти. Междувременно министър-председателят на Катар посети Оман за разговори относно бъдещото управление на протока с участието на Иран, Ирак и държавите от Персийския залив.

Анализаторите на „Макуори“ (Macquarie) очакват цените на петрола бързо да се върнат към нивата отпреди войната с възстановяването на веригите за доставки и пълното отваряне на Ормузкия проток.

Те прогнозират средна цена на Брент от 67 долара за барел и на американския сорт от 62 долара за барел през третото тримесечие, спрямо съответно 94 и 87 долара средно през второто тримесечие.

Междувременно данни на Управлението за енергийна информация на САЩ показаха, че запасите от суров петрол в страната са достигнали най-ниското си равнище от 1984 г. насам. Пазарите обаче останаха фокусирани върху развитието около Ормузкия проток и почти не реагираха на статистиката.