Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ, предаде Ройтерс. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави президентът на САЩ.

Малко по-рано Американския институт по геофизика съобщи, че "има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието вероятно е широкомащабно". Като първоначално институтът оцени, че броят на загиналите най-вероятно ще варира между 10 000 и 100 000 души. Според института става дума за "двойно събитие" и за "катастрофа, която се очаква да има значителен мащаб". "Вероятно е броят на жертвите да бъде голям, а щетите - значителни", подчерта Американският институт по геофизика.