При земетресенията във Венецуела загинаха най-малко 164 души, съобщи изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от Ройтерс.



Ранените са близо 1000 според нови временни официални данни, цитирани от АФП.

Последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас и обезпокоиха учените, които предупредиха, че вследствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна, предаде Ройтерс.

Временният ръководител на Венецуела обяви извънредно положение в сряда, след двата масивни труса и повече от 20 вторични земетресения разтърсиха страната. Делси Родригес заяви, че Международното летище „Маикетия“, намиращо се в близост до Каракас, ще бъде затворено след „сериозни щети“ по инфраструктурата му.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти след силните земетресения и мобилизират помощ за южноамериканската страна, предаде Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп вече обяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че държавата му "е готова, иска и е способна да помогне" на Каракас.

"Поддържаме връзка с властите и мобилизираме силите си, за да окажем помощ", заяви заместник държавният секретар Кристофър Ландау в социалната платформа Екс. Той определи земетресенията като "опустошителни".

"Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието вероятно е широкомащабно", се посочва с изявление на Американския институт по геофизика, като първоначално оцени, че броят на загиналите най-вероятно ще варира между 10 000 и 100 000 души. Според института става дума за "двойно събитие" и за "катастрофа, която се очаква да има значителен мащаб". "Вероятно е броят на жертвите да бъде голям, а щетите - значителни", подчерта Американският институт по геофизика.

"Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и се грижим за ситуацията с всички налични средства по отношение на сигурността и гражданската помощ", заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо по държавната телевизия. "Пожарната и полицията са мобилизирани", уточни той.

На видеозаписи от мястото се виждат спасители, които се катереха из руините на срутила се сграда в столицата Каракас, както и разстроени хора, търсещи помощ за близките си.

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигурването на независимостта на страната от Испания.

Делси Родригес обяви създаването на фонд за справяне с щетите от бедствието, чийто първоначален размер ще бъде 200 милиона долара. За него ще бъдат използвани ресурси от Международния валутен фонд.