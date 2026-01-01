Възможността за по-висока пенсия е една от причините част от хората да отлагат пенсионирането си, дори след като вече са придобили право на такава. Какви са условията през 2026 г., какви ползи носи отложеното пенсиониране и кога този вариант е по-изгоден от получаването на пенсия веднага?

Вдигат възрастта и стажа за пенсия

Българското законодателство предвижда възможност за отложено пенсиониране, при което човек продължава да работи след като е придобил право на пенсия, без да я получава веднага. В замяна бъдещият размер на пенсията се увеличава.

Кога се придобива право на пенсия?

През 2026 г. условията за пенсиониране при трета категория труд са:

За мъжете – 64 години и 9 месеца възраст и минимум 39 години и 10 месеца осигурителен стаж;

За жените – 62 години и 6 месеца възраст и минимум 36 години и 10 месеца стаж.

Изискванията се повишават постепенно, като в дългосрочен план пенсионната възраст ще достигне 65 години.

Как работи отложеното пенсиониране?

Отложеното пенсиониране означава, че човек е придобил право на пенсия, но не подава заявление за отпускането ѝ и продължава да се осигурява. Така той натрупва допълнителен осигурителен стаж, който се отразява върху бъдещия размер на пенсията.

По-висок коефициент за допълнителен стаж

За стажа, придобит след възникване на правото на пенсия, законът предвижда по-благоприятно третиране при изчисляването ѝ – 4% увеличение за всяка пълна година отложено пенсиониране.

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Това означава, че ефектът се отчита само при пълни 12 месеца работа след пенсионната възраст. По-кратки периоди се изчисляват по стандартните правила.

Работа като пенсионер – алтернативен вариант

Другият възможен подход е човек да се пенсионира веднага, но да продължи да работи. В този случай той получава едновременно пенсия и трудово възнаграждение.

Стажът, който продължава да се натрупва, позволява ежегодно преизчисляване на пенсията, но по стандартната формула, а не с повишения коефициент.

Каква е разликата?

Основната разлика между двата подхода е финансовият баланс във времето:

При отложено пенсиониране се пропуска текущ доход от пенсия, но се получава по-висока бъдеща пенсия;

При работа като пенсионер се осигурява по-висок текущ доход, но увеличението на пенсията е по-ограничено.

Експерти подчертават, че финансовият ефект от отлагането се проявява в дългосрочен план и зависи от продължителността на периода, в който се получава увеличената пенсия.

Индивидуалният избор е решаващ

Освен чисто финансовите сметки, ключова роля имат здравословното състояние, удовлетворението от работата и личните планове за бъдещето.

Ако трудовата дейност носи удовлетворение и не е прекалено натоварваща, отложеното пенсиониране може да се окаже изгоден вариант. Ако обаче води до изтощение или стрес, ранното пенсиониране с паралелна работа може да бъде по-подходящо решение.

Изборът между незабавно пенсиониране и отложено пенсиониране няма универсален отговор. Той зависи от индивидуалната ситуация на всеки човек и баланса между финансовата сигурност днес и по-висок доход в бъдеще.