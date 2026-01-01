Ново сладко бебе радва посетителите на зоопарка във Варна.
Запознайте се с новото сладко бебе в зоопарка във Варна
Красиво бебе еленче се роди в семейството на елен лопатар.
Зоопарк-Варна
Понякога е предизвикателство да се намери малката радост, която се е появила.
Окраската на еленчетата им помага да останат незабелязани сред дърветата, затова трябва да знаеш какво търсиш, съобщиха от зоопарка.
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Зоопаркът работи с лятно работно време - от 9:00 до 19:00 часа.
Контактната зона е отворена за всички всеки делничен ден от 11:00 до 12:00 часа.