Ново сладко бебе радва посетителите на зоопарка във Варна.

Запознайте се с новото сладко бебе в зоопарка във Варна

Красиво бебе еленче се роди в семейството на елен лопатар.

Зоопарк-Варна

Понякога е предизвикателство да се намери малката радост, която се е появила.

Окраската на еленчетата им помага да останат незабелязани сред дърветата, затова трябва да знаеш какво търсиш, съобщиха от зоопарка.

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Зоопаркът работи с лятно работно време - от 9:00 до 19:00 часа.

Контактната зона е отворена за всички всеки делничен ден от 11:00 до 12:00 часа.