Първите политически реакции след представянето на проекта за Бюджет 2026 не закъсняха. От опозицията отправиха остри критики към финансовата рамка.

Лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев разкритикува представените параметри на проекта за Бюджет 2026.

„Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“, написа Василев в профила си във Facebook.

Той посочи, че от партията ще направят подробен анализ, след като се запознаят с текстовете на законопроектите за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на НЗОК и тригодишната бюджетна прогноза.

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„Ще коментираме проектобюджета подробно, когато се запознаем с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза“, заяви Василев.

По думите му през последните дни са били представяни различни числа и намерения във връзка с бюджета.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи Бюджет 2026 като пълна катастрофа.

„Защото през последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа“, допълни той.