Мерките за ограничаване на сивата икономика бяха представени като част от проекта на Бюджет 2026. Това обяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на представянето на основните параметри на финансовата рамка.

По думите ѝ сивата икономика в България се оценява на 34,6% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Според представено проучване секторите с най-голям дял на сивата икономика са туризмът, строителството, културата и развлеченията, земеделието, както и търговията на едро и дребно.

Без „пликове под масата“: Йотова призова за нетърпимост към сивата икономика

Като част от мерките за ограничаване на недекларираната икономическа дейност Министерството на финансите предлага въвеждане на задължително електронно фактуриране за всички местни доставки.

Предложенията ще бъдат включени в годишните промени на данъчните закони и се предвижда да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Според финансовото министерство целта е да се повиши събираемостта на приходите, да се ограничи укриването на обороти и да се намали делът на сивата икономика в страната.

Задължителното електронно фактуриране означава, че фактурите между фирмите ще се издават, изпращат и обработват в електронен формат чрез стандартизирани системи, вместо на хартиен носител или като обикновени PDF документи. Целта е да се осигури по-голяма проследимост на сделките, да се ограничи укриването на приходи и да се подобри събираемостта на данъците.