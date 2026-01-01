Столичният общински съвет (СОС) ще проведе редовното си заседание, като в дневния ред са включени клетва на новоизбрания кмет на район „Средец“, предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на София“, както и редица бюджетни, градоустройствени и управленски въпроси, сочи информация от дневния ред на съвета, публикуван на сайта на институцията.

Трайчо Трайков бе избран за кмет на столичния район „Средец“ на проведените на 14 юни 2026 г. частични местни избори, като получи 77,33% от гласовете. Припомняме, че с решение от 20 февруари Общинската избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията му като кмет на района, след като бе назначен за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от него заявление, в което посочва, че е предложен за член на служебния кабинет и е положил клетва пред Народното събрание. На днешното заседание на Столичния общински съвет той отново ще положи клетва като кмет на район „Средец“.

Общинските съветници ще разгледат предложение за посмъртно удостояване на писателя, сценарист, журналист и общественик Любен Дилов-син със званието „Почетен гражданин на София“. В мотивите към доклада се посочва, че той е една от разпознаваемите фигури в съвременния български обществен живот с принос към телевизионната, литературната и публицистичната дейност. Посочва се още ролята му като сценарист и създател на редица популярни телевизионни предавания, сред които „Ку-ку“, „Каналето“ и „Хъшове“, както и участието му в създаването на „Шоуто на Слави“. Автор е на художествени и сатирични произведения, както и на публицистични книги.

Столичните общински съветници ще разгледат и предложения за удостояването на званието „Почетен гражданин на София" на Мими Иванова, както и присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община" на доц. д-р Ивайло Красимиров Шалафов.

Съветниците ще разгледат и предложения, върнати за ново обсъждане от областния управител на София-град, включително решения, свързани с общинска собственост и наименования на обекти.

В дневния ред е включен разчет за приходите и разходите на Столичната община за 2026 г. до приемането на държавния бюджет, както и програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за текущата година.

Общинският съвет ще разгледа и становище по проекта на бизнес план на „Софийска вода“ за периода 2027 – 2031 г.

Сред включените точки са и предложения за подробни устройствени планове в различни райони на столицата, както и мерки, свързани с организацията на градската среда и транспортната инфраструктура, включително ограничения за достъп на моторни превозни средства в части от Борисовата градина и обновяване на спиркови навеси.

В областта на културата съветът ще обсъди финансиране на проекти по програмата „Активни читалища“, параметри на Столична програма „Култура“ за 2027 г., както и подкрепа за провеждането на културни събития и инициативи.