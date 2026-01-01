Отборът на България спечели 11.32 точки при победата над световния шампион Италия с 3:2 в първия мач от втората седмица на Лигата на нациите в Любляна. Така отборът на Джанлоренцо Бленджини се изкачи на осмо място в ранглистата с общ актив от 266.32 точки.

Тимът изпревари отборите на Германия и Сърбия, като последният тим отстъпи днес пред Япония с 1:3. Пред България на седма позиция е олимпийският шампион Франция, но "петлите" имат повече от 30 точки преднина за момента. Българският отбор може да спечели сериозни точки и в утрешния двубой при победа над Словения, който е на шесто място в подреждането.

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Загубата на Италия път свали тима от върха на ранглистата, като в момента Полша излезе на първо място с преднина от малко повече от две точки пред световния шампион.

В момента тимът на България е на седмо място в Лигата на нациите с 8 точки от три победи и две загуби и ако запази тази позиция, ще се класира за финалния турнир, който ще се проведе в Китай.