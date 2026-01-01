Министър-председателят Румен Радев ще участва в Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще е днес в полския град Гданск, съобщиха от правителствената информационна служба.

В международния форум ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на финансови институции и на бизнеса. Във фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона.

Припомняме, че преди дни в отговор на парламентарен въпрос Румен Радев посочи, че преустановяването на даренията от българската армия за Украйна не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито прекратяване на дейността на българската отбранителна индустрия. Радев допълни, че България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и Устава на ООН.