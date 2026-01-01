Министерският съвет одобри решение, с което 17 април е определен за професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Тази професия се утвърждава като важна и необходима, особено в контекста на усилията на държавата за повишаване на прозрачността, фискалната дисциплина, борбата със сивата икономика и укрепването на доверието на инвеститорите.

Предложението за определяне на празника е на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Датата 17 април е избрана, защото е свързана с обнародването на Закона за института на заклетите експерт-счетоводители, извършено през 1931 година.