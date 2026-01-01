Нова фитнес площадка на открито посреща жителите на село Мировяне в район „Нови Искър“. Проектът е реализиран по програмата за граждански бюджети на Столична община „ИдеиЗаГрада“.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта значението на достъпната спортна инфраструктура в различните райони на Столична община. По думите му, когато възможностите за спорт са близо до дома, движението много по-лесно и естествено става част от ежедневието на хората.

Столична община

„Такива проекти не променят целия град за един ден. Но с времето те променят навиците ни. И най-важното - показват, че спортът и активният начин на живот могат да бъдат напълно естествена част от деня, без да изискват специална организация, подготовка или логистика. Защото спортът означава здраве и по-добро качество на живот“, заяви Васил Терзиев.

Столичният кмет изрази благодарност към кмета на район „Нови Искър“ и неговия екип за успешната реализация на обекта, както и към жителите на Мировяне, които стоят зад инициативата със своята идея и активност.

Столична община

Програмата за граждански бюджети „ИдеиЗаГрада“ има за цел да даде възможност на жителите на София сами да предлагат и избират проекти, които да подобрят средата в техните квартали и райони.