Министерският съвет одобри проект на постановление за отмяна на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приета през 2007 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Промяната се налага след изменения в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, с които от 2020 г. структурата и размерът на пристанищните такси се определят с решение на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, а не с Постановление на Министерския съвет.

С приемането на постановлението нормативната уредба се привежда в съответствие с действащото законодателство и се осигурява правилното прилагане на европейските изисквания за прозрачност при определянето на пристанищните такси.