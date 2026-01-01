Юристите Деян Русанов и Иван Стойнев са кандидатите на Република България за съдии в Общия съд на Европейския съд, реши правителството днес и възложи на министъра на правосъдието чрез министъра на външните работи да представи кандидатурите на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Съдът на Европейския съюз е съдебната институция на Европейския съюз, който се състои от две съдилища - Съд и Общ съд. Съдиите и генералните адвокати в Съда и в Общия съд на ЕС се назначават по съгласие от правителствата на държавите членки след консултация с Комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Комитетът дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат, преди правителствата на държавите членки да ги назначат.

Общият съд на ЕС разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу ЕК. Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи, обезщетение на пътниците и др.

Националната процедура по подбор на двама нови съдии в Общия съд, който се състои от 54 съдии - по двама от държава членка, бе обявена заради наличието на две вакантни места. Действащият съдия Марияна Кънчева е с изтекъл на 1 септември 2025 г. срок на правомощията, а Александър Корнезов бе избран и назначен в Съда на 15 септември 2025 г.

Министерството на правосъдието обяви процедурата по подбор на 7 април тази година, като всички документи по нея бяха публични. Подборът бе проведен от петчленна комисия, номинирана от институции и неправителствени организации. В състава й влязоха двама върховни съдии, хабилитиран преподавател по право на ЕС, адвокат, както и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека. След преглед на представените документи комисията допусна до изслушване 13 от общо 17 кандидати.

На публичното събеседване всеки от кандидатите представи избран от него правен казус и отговаряше на зададени въпроси, на български и на френски език. Комисията оцени представянето на кандидатите по време на събеседването по шестобалната система с точност до 0,5 единици и ги класира според окончателната оценка - средноаритметично число от сбора на оценките от събеседването на всички членове на Комисията.