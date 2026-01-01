ПФК „Левски“ има нов собственик, съобщиха от клуба.

Атанас Бостанджиев е новият собственик на Левски, Наско Сираков остава президент

„Левски“ информира своите привърженици, акционери, партньори и представителите на медиите, че след решение на Комисията за защита на конкуренцията по преписка с което се разрешава концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „София Кепитъл“ АД върху „Професионален футболен клуб Левски“ АД, са предприети необходимите действия по прехвърляне на акциите на клуба.



Решението на Комисията за защита на конкуренцията потвърждава, че придобиването може да бъде реализирано от гледна точка на правилата за защита на конкуренцията. Вследствие на това досегашният мажоритарен собственик на ПФК „Левски“ Наско Сираков джироса притежаваните от него акции в полза на новия собственик, с което беше реализирана финалната стъпка от процеса по промяна на собствеността на клуба.



ПФК „Левски“ ще продължи да следва принципите на прозрачност, отговорност и устойчиво управление, с ясната цел да надгради постигнатото през последните години и да изгради стабилна основа за бъдещето си, пишат от клуба.



Клубът изказва своята благодарност към Наско Сираков за поетата отговорност като мажоритарен собственик в един от най-трудните периоди в историята на „Левски“. В години на тежки финансови предизвикателства, огромни очаквания от синята общност и реална опасност пред бъдещето на клуба, той успя да преведе „Левски“ от период на съмнение и несигурност до стабилизиране, възстановено доверие и върха на българския футбол с шампионската титла през сезон 2025/2026.



Днешният акт е естествен завършек на този етап от развитието на клуба, но не и край на ролята на Наско Сираков в ПФК „Левски“. Той остава Президент на клуба и ще продължи да има ключово място в изграждането на спортно-техническата посока, приемствеността и опазването на идентичността на „Левски“, пишат от клуба.