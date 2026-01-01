Новият собственик на ПФК "Левски" е Атанас Бостаджиев. Това съобщи Наско Сираков на извънредна пресконференция, на която стана ясно още, че той остава президент на клуба.

"Обръщам се към вас не като собственик, не като президент, не като легенда, а като левскар. Ще съм кратък и емоционален. Този момент няма да се потори в моя живот", започна Сираков и уточни: "Левски беше на ръба да изчезне, да стане прашинка в историята на футбола. С празни сметки и с дългове за десетки милиони, на дни от това да загуби достойнството си. 2153 дни минаха от 2 юни 2020 г., когато взех акциите. Като ги събереш, се получава 27. Може да е 2:7. Едното е част от историята, а другото - в бъдещето".

"За мен това бяха години на голяма тревога, на тежки решения, на изгубени приятелства. Поставих себе си на второ място, защото само така можех да оцелея в тази битка. Имаше моменти, в които не знаех дали усилията ще стигнат. Но вярвах, защото този клуб ще надживее всеки един от нас. В личен план семейството ми плати висока цена. Освен, че побелях, но и помъдрях. Имах голям късмет, късмет да срещна хора, които не избягаха от битката. Благодаря им за усилията. Благодаря на Мило Борисов, Даниел Боримиров, Христо Йовов, Антон Краус", каза още Сираков и допълни: "Левски принадлежи на хората. Да ръководиш Левски не е въпрос на власт. Да останеш с Левски когато е най-трудно не е героизъм. А е чест. Левскари, успяхме. Левски оцеля и отново е готов да мечтае. Левски ще има нов дом и нов собственик - Атанас Бостанджиев".

БТА

От своя страна бизнесменът заяви, че е взел решението "за секунди".

„За мен е голяма чест да поема тази отговорност към ПФК "Левски". Още от първите ми разговори с г-н Сираков между нас имаше пълно разбирателство за посоката, в която клубът трябва да се развива, и се радвам, че той ще продължи да бъде президент. Моят ангажимент е Левски да съхрани своята уникална идентичност и независимост, като в същото време върви уверено към устойчиви успехи както на терена, така и във всяка ключова област от развитието си. “, каза новият собственик на "сините" и допълни: "Аз вярвам, че с правилната финансова подкрепа и стратегия този клуб ще остане с още минумум 112 години история. Ще върнем клуба, където трябва да бъде - на европейско и световно ниво. Аз съм левскар от малък. Това е вълнуващо за мен. Сърдечно благодаря на Наско за неговия труд и жертви, които е направил".

Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital, където отговаря за цялостното управление на компанията, написаха от ПФК Левски. Той основава Gemcorp през 2014 г. с идеята да изгради глобална инвестиционна компания със специализирана експертиза на развиващите се пазари, стъпила върху дисциплиниран инвестиционен подход, задълбочено познаване на местната среда и дългосрочни партньорства.

Роден и израснал в България, Бостанджиев преминава към зрелостта в последните години на комунизма и е сред първите от своето поколение, които получават възможност да учат в чужбина след падането на Берлинската стена. Този опит оформя както глобалния му мироглед, така и трайния му ангажимент към развиващите се икономики и желанието му да подкрепя значими местни каузи, допълват оттам.

Преди да основе Gemcorp, той е главен изпълнителен директор на VTB Capital UK, където играе ключова роля в изграждането на международна платформа за капиталови пазари, с офиси в Европа, САЩ, Близкия изток, Африка и Азия. По-рано в кариерата си Бостанджиев е партньор в Goldman Sachs в Лондон, където съ-ръководи бизнеса на компанията на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Започва професионалния си път в Merrill Lynch във Франкфурт през 1998 г.

Наред с професионалната си дейност, бизнесменът е основател на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“, която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал. Това е израз на дългогодишното му убеждение в преобразяващата сила на възможностите, образованието и инвестицията в хората.