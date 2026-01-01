Нови шест жилищни блока са обновени по проекти за енергийно обновяване в Търговище. На заключителна пресконференция кметът Дарин Димитров и ръководителят на проектите Димитър Димитров представиха изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Санирани са блоковете на улиците „Кюстенджа“ №65, „Никифор Богданов“ №4 и №6, „Пирин“ №12, „Антим I“ №3, „Александър Стамболийски“ №1 и на булевард „Митрополит Андрей“ №1 в областния град. С изпълнението на проектите е постигнато намаляване на крайното енергийно потребление в сградите. Приложените мерки ще допринесат и за понижаване на емисиите на парникови газове, както и за повишаване на енергийната ефективност на жилищата в съответствие със съвременните изисквания, посочи Димитър Димитров.

БТА

Кметът Дарин Димитров каза, че за момента няма информация дали програмата за саниране на многофамилните жилищни сгради ще продължи. „Ако се открие такава възможност, веднага действаме и ще обновим и още блокове в Търговище“, каза той. По думите му, предстои да бъдат обновени и други седем блока, като финансирането за тях ще бъде осигурено по линия на Българската банка за развитие. Това са блокове № 36, №45, №52, №54 в квартал „Запад“, както и тези на улиците „Лилия“ №8, „Г. С. Раковски“ №48-52 и „Цар Освободител“ №7.

От своя страна ръководителят на проектите поясни, че очакванията са договорите за финансиране на тези седем блока да бъдат подписани до края на август. „Сроковете за приключване на тези блокове ще бъде до 2029 г.“, обясни Димитров.

БТА

В края на май бяха отчетени резултатите от обновяването на други три блока в града. Всички проекти за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд се реализират с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.