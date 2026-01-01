30-годишна брезничанка е обвинена за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, съобщоха от полицията.

Жена троши кола и заплашва с убийство

На втори май тази година, около 10 часа, в близост до сградата на РУ Брезник, младата жена извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в отправени обиди и незензурни реплики към своя съгражданка, като в последствие й нанесла и материални щети, ритайки автомобила й чупейки огледало му .

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След проведено разследване тя е привлечена като обвиняема, наложена й е мярка за неотклонение „Подписка“, а работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.