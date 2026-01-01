Депутатите приеха процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), за изслушването му в ресорната парламентарна комисия и за избирането му от Народното събрание. "За" гласуваха 156 народни представители, нямаше "против" и осем депутати (от "Възраждане") се въздържаха.

На 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на ДАР Антоан Гечев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС). Съгласно приети миналата година промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване", председателят на агенцията се избира от Народното събрание по предложение на МС.

Решено: Шефът на Разузнаването ще се избира от парламента - не от президента

Във връзка с изтеклия мандат на председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и след измененията на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е необходимо Народното събрание да проведе процедура за избор на председател, се посочва в доклада на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. В съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание процедурата за избор се провежда въз основа на приети от парламента правила, изготвени от компетентната постоянна комисия.

В Народното събрание е постъпило решение на Министерския съвет, с което се предлага досегашният председател на ДАР Антоан Гечев да остане на поста още пет години. Тъй като Гечев е заемал тази длъжност до 17 юни 2026 г., то предложението на правителството попада в хипотезата на чл. 14, ал. 2 от ЗДАР, съгласно която председателят може да бъде преизбран на същата длъжност само за срок от още пет години, се посочва в доклада на ресорната комисия.