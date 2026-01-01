Мащабни издирвателни действия се провеждат в района на Алфатар, съобщиха от полицията.

Полиция, горски работници и доброволци търсят 80-годишната Стойка Георгиева, която е в неизвестност от вечерта на 23 юни.

В акцията са включени следово куче и дрон. Възрастните хора с дементни и други здравословни проблеми са особено уязвима категория граждани. Те лесно губят ориентация и изпадат в невъзможност да контролират действията си.

Всеки месец в полицията постъпват по няколко подобни сигнала. Освен че ангажират огромен полицейски ресурс, подобни случаи крият пряка опасност за живота на изчезналите.

Полицията издирва 83-годишната жена от Велики Преслав (СНИМКА)

Като превантивна мярка директорът на ОД на МВР старши комисар Пешо Петров разпореди на районните инспектори да идентифицират лицата в риск, особено в малките и отдалечени населени места.

Предстоят срещи с местните общински администрации и социалните служби, за да се набележат съвместни мерки за противодействие на проблема.

Планирани са обходи и лични посещения на възрастните хора, особено на самотно живеещите.

Все пак ролята на семейството в тези случаи остава водеща. Затова полицията се обръща с апел към гражданите за повишено внимание и грижа към възрастните им близки.