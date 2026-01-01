Гръцките синдикати организират днес 24-часови протести в различни сектори.

С искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд протестират работещите в хранителната промишленост и сферата на услугите. Част от заведенията, включително ресторанти и таверни, остават затворени, предава БНР .

Отделно днес протестират и работещите в търговията в Атина. В гръцката столица магазините ще останат затворени до 14:00 часа. Организирана е и протестна демонстрация.

В много градове на Гърция протестират строителни работници. Те настояват за 7-часов работен ден, гарантирана петдневна работна седмица, намаляване на възрастта за пенсиониране и промени в социалното осигуряване.

Всички протестиращи настояват за сключване на колективни трудови договори и подобряване на условията на труд.

По призив на синдикатите на протест днес излизат и служителите в областните управи.

За туристите неудобството е свързано със затворените заведения, тъй като стачката в туристическия сектор е обявена за цялата страна.

Полицията призовава гражданите и туристите да избягват централните части на градовете по време на протестите.