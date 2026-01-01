Протест на жители на община Хисаря отложи пълното затваряне за ремонт на отсечката на отсечката между село Михилци и Хисаря, съобщи кметът на общината Ива Вълчева.

По думите ѝ протеста бе една естествена реакция на засегнатите жители на общината за забавените ремонтни дейности и планираното от Агенция „Пътна инфраструктура“ пълно затваряне на отсечката до края на месец август. По-рано тази седмица бе съобщено, че заради изпълнение на превантивен ремонт ще бъде ограничено движението по третокласния път Михилци - Хисаря в област Пловдив. По време на дейностите движението следва да се пренасочва по обходен маршрут през Калояново - Дуванлии - Черничево - Хисаря и обратно, който е значително по-дълъг. Строителните дейности в 10-километровия участък започнаха през май, до момента се изпълняваха без спиране на трафика, но етапът на работа по отсечката налага ограничаването му с цел по-бързото и качествено завършване на работите.

Ива Вълчева каза още, че спонтанният протест, който затвори за кратко пътя Пловдив - Карлово при разклона за Михилци, доведе до провеждане на един конструктувен разговор между гражданите, местната власт и директора на Областното пътно управление в Пловдив Петър Попов. Стигна се до компромисен вариант, в който отсечката няма да се затваря до 30 юни, а ремонтните дейности ще продължават както до сега - с отворен за преминаване път.

БТА

От 1 юли в продължение на няколко седмици отсечката ще бъде затваряна от 9:00 часа до 17:00 часа, през останалото време тя ще може да се използва за преминаване, каза Вълчева и добави, че този компромисен вариант удовлетворява община Хисаря, тъй като обходният маршрут щеше значително да оскъпи и разходите за транспорт и сметоизвозване в общината. „Ние също сме засегнати, но с оглед на компромиса, който се направи от страна на възложителя на проекта от Областно пътно управление, това е един удовлетворяващ вариант, защото говорим за няколко седмици, а г-н Попов пое ангажимент фирмата изпълнител "Европейски пътища“ да работят „ударно“, за да може ремонтът на отсечката да приключи колкото може по-бързо“, каза кметът на Хисаря.

Като краен срок за приключване на ремонта между Хисаря и село Михилци - отсечка с дължина около 5 км, трябваше да бъде 31 август, припомни Вълчева. Тя каза, че след като бъде завършен ремонтът в тази отсечка, проектът продължава с подмяна на асфалтовото покритие в двете населени места. Ще бъде използвана технология на насипване на повече фракция и укрепване на основния пласт, а не само отнемане на асфалтовото покритие и полагане на нов асфалт. По думите на Вълчева тази технология е малко по-различна от стандартните и затова изисква затварянето на пътя.