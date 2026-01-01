В четвъртък ще стартира официално проект, насочен към засилване на усилията за борба с корупцията и подобряване на капацитета на Министерството на правосъдието и другите държавни органи за разработване, прилагане и поддържане на ефективни антикорупционни реформи.



Тригодишната програма „Борба с корупцията и насърчаване на интегритета“, която се реализирана с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, ще събере на конференция представители на държавните институции, международни организации, експертната общност и гражданското общество, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.



Част от планираните дейности, които предстои да се изпълняват по програмата са ежегоден преглед на националното антикорупционно законодателство, целенасочен анализ на нормативната уредба относно конфликт на интереси и провеждане на структурирани прегледи на изпълнението на Антикорупционната стратегия (2021–2027).



На конференцията ще присъстват заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова, Пиер Хагман, посланик на Швейцария в България, Велислава Делчева, Омбудсман на Република България; Иван Иванов, Директор на дирекция „Централно координационно звено“ в Министерският съвет, Димитър Иванов, Ръководител на Главния инспекторат на Министерският съвет; Елица Минчева, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (DG JUST) в Европейската комисия; Мартин Панов, Икономически съветник в Представителство на Европейската комисия в България и др.