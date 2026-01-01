Трънски полицаи задържаха криминално проявен мъж за закана с убийство с пистолет след направена забележка за опасно шофиране, съобщиха от полицията.

На 23 юни в РУ - Трън бил подаден сигнал от 43-годишен мъж, че на пътя между селата Пенкьовци и Дивля, след направена от него забележка за опасно шофиране, неизвестно лице е извадило пистолет и му е отправило заплаха за убийство.

Закана за убийство в Перник: Мъж е задържан, откриха пистолети в колата му

Трънските и радомирските полицаи предприели незабавно разследване по случая, в резултат на което, в рамките на броени минути, в района на радомирското село Дебели лаг бил установен и задържан 54-годишен, криминално проявен мъж от град Перник.

Образувано е бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.