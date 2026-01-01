32-годишен мъж е задържан за закана за убийство в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 20 март вечерта, когато на автобусна спирка на ул. „Ю. Гагарин“ е била заплашена с убийство 35-годишна перничанка във връзка с необслужен кредит от нейна страна.

След сигнал от потърпевшата криминалисти от Второ РУ предприели незабавни действия за установяване и задържане на извършителя, който се движел с лек автомобил. Не след дълго полицаите задържали 32-годишен перничанин, познат на органите на реда и съпричастен към отправената закана.

При претърсване на автомобила му са открити и иззети 3 пистолета – 2 газ-сигнални и един еърсофт пистолет (реплика на бойно оръжие). Задържан е за до 24 ч. по Закона за МВР и е започнато разследване.