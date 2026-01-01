51-годишен мъж от град Попово е задържан за срок до 24 ч, след като отправи заплахи с пистолет към четирима свои съграждани, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 8 юни на ул. „Стоян Минев“ в града. Мъжът отправил заплахи със законно притежаван от него пистолет към четирима мъже – негови съграждани. Действията се квалифицират като непристойни и грубо нарушаващи обществения ред.

51-годишният мъж е задържан в Районното управление в Попово на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.

По случая е започнато бързо полицейско производство.