Рафаел Гроси
Рафаел Гроси / БТА

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, заяви днес нейният директор Рафаел Гроси, като отбеляза, че инспекциите са неразделна част от споразумението, подписано между САЩ и Иран, предаде ДПА.

„Дали това ще се случи след два дни, след една седмица или след десет дни – това е важно, но не е от решаващо значение. Това ще се случи“, заяви той пред репортери по време на пресконференция в атомната електроцентрала „Фукушима-1“ в Япония.

Вчера говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви в Техеран, че към момента не са планирани инспекции от МААЕ на ядрени съоръжения, повредени по време на войната. Сред тях са обекти, в които се съхранява уран, обогатен до ниво, необходимо за производството на ядрено оръжие.

Гроси, от друга страна, се позова на рамковото споразумение между САЩ и Иран, съгласно което уранът трябва да бъде разреден под надзора на МААЕ. Той заяви, че това е било договорено от държавните глави на Иран и САЩ.

„Очевидно, за да се случи това, ще трябва да проведем инспекции“, каза той. Работата по съответните срокове и процедури ще започне скоро, добави той. Гроси още подчерта, че инспекциите ще се провеждат със сътрудничеството на иранското правителство.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в края на последните си преговори с иранската страна в Швейцария, че Иран иска да позволи на инспекторите на МААЕ да се върнат в страната. Ванс добави, че все още няма насрочен график за това.

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Елена Инджева/БТА
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