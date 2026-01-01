Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, заяви днес нейният директор Рафаел Гроси, като отбеляза, че инспекциите са неразделна част от споразумението, подписано между САЩ и Иран, предаде ДПА.

„Дали това ще се случи след два дни, след една седмица или след десет дни – това е важно, но не е от решаващо значение. Това ще се случи“, заяви той пред репортери по време на пресконференция в атомната електроцентрала „Фукушима-1“ в Япония.

Вчера говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви в Техеран, че към момента не са планирани инспекции от МААЕ на ядрени съоръжения, повредени по време на войната. Сред тях са обекти, в които се съхранява уран, обогатен до ниво, необходимо за производството на ядрено оръжие.

Гроси, от друга страна, се позова на рамковото споразумение между САЩ и Иран, съгласно което уранът трябва да бъде разреден под надзора на МААЕ. Той заяви, че това е било договорено от държавните глави на Иран и САЩ.

„Очевидно, за да се случи това, ще трябва да проведем инспекции“, каза той. Работата по съответните срокове и процедури ще започне скоро, добави той. Гроси още подчерта, че инспекциите ще се провеждат със сътрудничеството на иранското правителство.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в края на последните си преговори с иранската страна в Швейцария, че Иран иска да позволи на инспекторите на МААЕ да се върнат в страната. Ванс добави, че все още няма насрочен график за това.