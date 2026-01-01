По внесен обвинителен акт на прокурор при Софийска районна прокуратура на затвор е осъден мъж, шофирал камион след употреба на наркотични вещества.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 17 септември 2024 г. около 16,35 часа е шофирал товарен автомобил по бул. „Тодор Каблешков“ в гр. София, когато бил спрян за полицейска проверка. На обвиняемия е направен „Дръг тест“, който отчел положителен резултат за наркотични вещества. Обвиняемият е дал и изследвания в болница, резултатите от които показали, че е шофирал след употреба на амфетамин и кокаин, съобщиха от прокуратурата.

По случая е водено разследване. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, които сочат него за автор на деянието. Разследването е приключило за по-малко от година с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд го призна за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 18 месеца, което той следва да изтърпи ефективно. На подсъдимия е наложена и глоба в размер на 500 евро, лишаване от право за управление на МПС за срок от 24 месеца. Той е осъден да заплати равностойността на товарния автомобил и разноските по делото.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.