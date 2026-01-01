Цената на златото се понижи под границата от 4000 долара за тройунция за първи път от ноември насам. Благородният метал е под натиск заради очакванията за повишаване на лихвените проценти в Съединените щати на фона на инфлационен натиск, подхранван от конфликта в Близкия изток.

Перспективата за по-високи лихви прави американските държавни облигации и долара - традиционни активи убежища и конкуренти на златото - по-привлекателни за инвеститорите, които пренасочват средствата си от ценния метал към тях.

Около 16:05 часа българско време златото поевтиняваше с 3,36% до 3978,67 долара за тройунция.