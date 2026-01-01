Цената на златото се насочва към трети пореден месечен спад, след като войната между САЩ и Израел срещу Иран поддържа опасенията около инфлацията и евентуално повишаване на лихвените проценти в САЩ, предаде Ройтерс.

Спот цената на златото се повиши с 0,5 процента до 4514,19 долара за тройунция рано тази сутрин, докато инвеститорите оценяваха информации за удължаване на примирието между САЩ и Иран.

Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през август нараснаха с 0,3 процента до 4544,80 долара за тройунция.

Вчера благородният метал поевтиня до най-ниското си равнище от два месеца — 4365,76 долара за тройунция, но приключи сесията на положителна територия.

Златото е на път да отчете месечен спад от 2,4 процента и понижение от около 15 процента за последните три месеца.

„Вчера видяхме как златото спадна до 4360 долара и вероятно щеше да поевтинее още, докато не се появиха съобщенията за примирието, които доведоха до рязък обрат в цените“, заяви управляващият директор на „ГоулдСилвър Сентръл“ (GoldSilver Central) Брайън Лан.

По думите му пазарите очакват споразумението да бъде подписано, дори ако към момента се чака единствено одобрението на американския президент Доналд Тръмп.

Източници са заявили пред Ройтерс, че САЩ и Иран са постигнали договореност за удължаване на примирието и за премахване на ограниченията за корабоплаването през Ормузкия проток, макар споразумението все още да не е окончателно.

Петролът поевтиня с над 1 процент днес и се насочва към най-големия си седмичен спад от началото на април, което отслабва част от опасенията за инфлационен натиск, породен от по-високите енергийни цени заради конфликта с Иран.

Вчера официални данни показаха, че инфлацията в САЩ се е ускорила през април с най-бързия си темп от три години, затвърждавайки очакванията на икономистите, че Управлението за федерелен резерв ще запази лихвените проценти без промяна и през следващата година.

Макар златото традиционно да се разглежда като защита срещу инфлация, активът обикновено е под натиск при високи лихвени проценти.

На този фон спот цената на среброто се понижи с 0,1 процента до 75,55 долара за тройунция, а паладият поскъпна с 0,6 процента до 1375,25 долара за тройунция. И двата метала се насочват към седмичен ръст.

Платината поевтиня с 0,4 процента до 1915,30 долара за тройунция и е на път да отчете седмичен спад.