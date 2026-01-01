Правителството предлага директорът на Служба „Военно разузнаване“ да бъде преназначен на длъжността за нов 5-годишен мандат. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

МС предлага Антоан Гечев за нов мандат начело на Държавна агенция „Разузнаване“

Министерският съвет прие решение, с което предлага на президента на Република България да издаде указ, с който бригаден генерал Венелин Венев - директор на Служба „Военно разузнаване“, да бъде преназначен на длъжността за нов 5-годишен мандат, считано от 12.07.2026 г.