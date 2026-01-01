Законодателно предложение, внесено от парламентарната група на националистическата партия „S.O.S. Румъния“ за обединение на Румъния и Република Молдова, се счита за прието от Камарата на депутатите поради изтичане на срока за разглеждане на законопроекта, предаде агенция Аджерпрес.

Проектът е внесен в Камарата на депутатите на 14 април, а Сенатът е органът, който ще вземе окончателното решение по инициативата, уточнява Аджерпрес.

Законопроектът беше споменат днес по време на пленарното заседание на Камарата на депутатите от председателстващата заседанието Наталия Интотеро: „Законодателно предложение относно обединението на Румъния и Република Молдова, Pl-x 305 от 2026 г., тъй като срокът за обсъждане и окончателно гласуване е изтекъл, законодателното предложение се счита за прието“, заяви тя, цитирана от Аджерпрес.

Според законопроекта „парламентът на Румъния потвърждава привързаността си към разпоредбите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки, който допуска възможността за промяна на границите по мирен и дипломатически път". "Парламентът на Румъния взема решение за обединение на Румъния и Република Молдова“, се посочва в законодателната инициатива.

Наред с това „парламентът на Румъния упълномощава правителството на страната незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на обединението с Република Молдова“.

„След приемането на този закон и публикуването му в Държавен вестник ще бъдат уведомени компетентните международни органи, правителството на Република Молдова, САЩ, НАТО, ООН и ЕС за изпълнение на разпоредбите на закона“, се предвижда още в законопроекта.

В мотивите към него се посочва, наред с другото, че инициативата отваря пътя за преговори за връщането към родината на територии, „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“.

Вносителите на законопроекта посочват също, че в момента основните политически сили в Румъния и мнозинството в Република Молдова желаят подобно обединение.

Според вносителите на законопроекта парламентът на Румъния трябва да вземе решение за обединение на Румъния с Република Молдова, а впоследствие и парламентът на Република Молдова да вземе решение за обединение с Румъния.

Според неотдавнашно проучване на агенция ИНСКОП седем от 10 румънци (71,9 процента) биха гласували с „Да“ на референдум за обединение на Румъния и Молдова. Според данните от анкетата 21,4 процента от румънците биха гласували с „Не“, ако има референдум.

В Република Молдова мнозинството от гражданите не подкрепя идеята за обединение с Румъния, показват данни от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г. Анкетата показа, че почти 46 процента от молдовските граждани биха гласували против обединение, а над 33 процента „за“.

Наскоро президентът на Румъния Никушор Дан каза, че „Румъния е готова“, в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение на двете страни.

Президентът на Молдова Мая Санду заяви в интервю за британски журналисти през януари, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

Част от територията на днешна Република Молдова (областта Бесарабия) е била част от Румъния през първата половина на 20 век. Това става след Първата световна война, когато Бесарабия се присъединява към Румъния през 1918 г. и остава под румънска администрация до 1940 г.