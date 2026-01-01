Република Молдова е суверенна държава и мнението на нейните граждани ще бъде уважавано от Румъния, заяви президентът Никушор Дан след участието си в неформалния Европейски съвет в Брюксел.

Коментарът му идва ден, след като президентът Мая Санду каза на пресконференция в Кишинев, че мнозинството в страната не подкрепя идеята за обединение с Румъния, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.Тя се позова на данни на последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г., според които почти 46 процента от молдовските граждани се протиповоставят на идеята, а над 33 на сто я подкрепят. По-рано този месец, в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

„Това, което най-много искам за Република Молдова, е ние да сме в мир, нашите граждани да са в мир и безопасност и ние да останем част от свободния свят. Това, от моя гледна точка, са най-важните неща, особено във все по-трудния регионален и международен контекст. Това може да се осигури чрез присъединяването на Република Молдова към Европейския съюз и евентуално може да се осигури, ако Република Молдова беше под закрилата на Румъния. За първия план, за европейска интеграция, имаме мнозинството от подкрепата на гражданите на Република Молдова“, коментира вчера Мая Санду.

Днес на свой ред президентът Никушор Дан обясни, че щом интеграцията на Молдова в Европейския съюз е подкрепена от мнозинството от гражданите на страната и това е нейна цел, Румъния ще я подкрепи.

„Оптимист съм, че това ще се случи. Ако в средносрочно, далечно бъдеще мнозинството от гражданите имат различно мнение, ние ще действаме според ситуацията. Засега уважаваме суверенитета, изразен чрез мнението на гражданите“, допълни Никушор Дан.