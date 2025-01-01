Ръководителите на ЕС приветстваха победата на проевропейската партия на президента Мая Санду на ключовите парламентарни избори в Молдова.
„Народът на Молдова проговори и посланието им е ясно и категорично. Те избраха демокрация, реформи и европейско бъдеще, въпреки натиска и вмешателството от Русия. ЕС стои до Молдова. На всяка крачка“, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в социалната мрежа Х.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави молдовския народ и заяви: „Никакви опити за насаждане на страх или разделение не могат да разколебаят вашата решимост“.
„Вие направихте избора си ясен: Европа. Демокрация. Свобода. Нашата врата е отворена. И ще стоим до вас на всяка крачка. Бъдещето е ваше“, написа тя в X.
🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025
⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.
You made your choice clear:
⁰Europe. Democracy. Freedom.
Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰
The future is yours.
Франция подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще, написа днес френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.
Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес също приветства резултата от парламентарните избори в Молдова.
"Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията и свободата. Дори и отчаяните опити за намеса от чужда сила. Франция братски приветства суверенния избор на молдовския народ да потвърди решимостта си да върви към Европа", написа Баро в "Екс".
🇲🇩🇺🇦🇪🇺🇷🇺— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) September 29, 2025
Moldova's Pro-EU party wins election, despite a massive Russian interference campaign.
1/11 pic.twitter.com/ZsulYxop89
Партията на действието и солидарността (ПАС), ръководена от Санду, получава 50,03% от гласовете за избор на депутати в 101-местния парламент.
Проруският „Патриотичен блок“ печели 24,26% от вота, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).
Изборите бяха засенчени от обвинения за руска намеса във бившата съветска република.
Moldova has chosen Europe!— NXT EU (@NXT4EU) September 28, 2025
The votes are coming in, and the Pro-European party is leading a large majority
Now must be the time to accelerate their accession to the greatest union on earth, the European Union 🇪🇺 pic.twitter.com/i8renid0yt
Изборите на 28 септември бяха възприемани като ключови за продължаване на усилията на страната за интеграция в ЕС, стартирали след руската инвазия в Украйна през 2022 г.