Ръководителите на ЕС приветстваха победата на проевропейската партия на президента Мая Санду на ключовите парламентарни избори в Молдова.

„Народът на Молдова проговори и посланието им е ясно и категорично. Те избраха демокрация, реформи и европейско бъдеще, въпреки натиска и вмешателството от Русия. ЕС стои до Молдова. На всяка крачка“, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в социалната мрежа Х.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави молдовския народ и заяви: „Никакви опити за насаждане на страх или разделение не могат да разколебаят вашата решимост“.

„Вие направихте избора си ясен: Европа. Демокрация. Свобода. Нашата врата е отворена. И ще стоим до вас на всяка крачка. Бъдещето е ваше“, написа тя в X.

Франция подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще, написа днес френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес също приветства резултата от парламентарните избори в Молдова.

"Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията и свободата. Дори и отчаяните опити за намеса от чужда сила. Франция братски приветства суверенния избор на молдовския народ да потвърди решимостта си да върви към Европа", написа Баро в "Екс".

Партията на действието и солидарността (ПАС), ръководена от Санду, получава 50,03% от гласовете за избор на депутати в 101-местния парламент.

Проруският „Патриотичен блок“ печели 24,26% от вота, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Изборите бяха засенчени от обвинения за руска намеса във бившата съветска република.

Изборите на 28 септември бяха възприемани като ключови за продължаване на усилията на страната за интеграция в ЕС, стартирали след руската инвазия в Украйна през 2022 г.