При над 95% преброени бюлетини управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (ПАС) победи убедително на парламентарните избори в Молдова с резултат от 49,01%. Това показват последните данни на Централната избирателна комисия. На второ място се нарежда проруската формация „Патриотичен блок“ с 24,95%, а трета остава центристко-лявата „Алтернатива“ с 8,19%. Прагът за влизане в парламента е 5%, като още две партии – „Нашата партия“ (6,25%) и „Демокрация вкъщи“ (5,66%) – засега го преминават.

Избирателната активност достигна около 52% от регистрираните гласоподаватели или над 1,6 милиона души. Повече от 243 000 гласа са подадени от молдовската диаспора. По данни на ЦИК преброяването на гласовете от чужбина все още не е приключило.

Президентът на Молдова Мая Санду благодари на гражданите в страната и чужбина за участието и заяви, че високата активност е знак за силната ангажираност с демократичния процес.

Въпреки преднината си ПАС може да не успее да запази абсолютното си мнозинство в 101-местния парламент. Това би наложило търсене на коалиционни партньори сред по-малките партии. Потенциални, макар и неестествени съюзници, биха могли да бъдат „Алтернатива“ или популистката „Нашата партия“, при условие че преминат бариерата за влизане.

Запазването на мнозинство е ключово за ПАС и президента Санду, които си поставиха за цел присъединяване на Молдова към Европейския съюз до 2030 г. Политическа нестабилност или необходимостта от компромисни коалиции биха могли да забавят евроинтеграционния процес на фона на засиления натиск от страна на Русия след инвазията в Украйна през 2022 г.

С население от около 2,4 милиона души, Молдова остава една от най-бедните държави в Европа. Избирателите ясно изразиха както подкрепа за проевропейския курс, така и недоволство от икономическата ситуация и социалните трудности, които продължават да влияят върху обществените нагласи.