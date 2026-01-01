Заловиха 19-годишен шофьор за дрифт в село в община Търговище, съобщиха от полицията.

Младият водач е дрифтирал в центъра на село Алваново.

Правят карта на местата за гонки и рисковите пътища, ускоряват връчването на фишове

Съставен му е акт.

Санкциониран е и с глоба и с временно лишаване от правоуправление.

Припомняме, че след тежката катастрофа с жертви на "Челопешко шосе" в София, властта предприе мерки и засилени проверки в цялата страна за нарушения на пътя и гонки.

Предвижда се създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и ускорено връчване на електронни фишове.