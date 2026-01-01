При разразилата се вчера в Лом гръмотевична буря, придружена с интензивен валеж и градушка, в периода от 17:15 до 17:55 часа са паднали 58 литра на квадратен метър дъжд, съобщиха от хидрометеорологичната обсерватория в Монтана.

При пороя са наводнени части от най-ниската улица „Пристанищна“ в Лом – от района на магазин „Лидъл“ до района на магазин „Жизел“ при надлеза. Водата е влязла в магазина, наводнени са също няколко части дома по улицата. С техника на пожарната са изтеглени двадесетина закъсали по улица „Пристанищна“ автомобила. След като дъждът е спрял на място са излезли екипите на общинската фирма „Чистота“ и на пожарната, които бързо са отводнили улицата и наводнените сгради. В момента се почистват наносите по шосето и около него и се изчисляват щетите от бурята, уточниха от Община Лом.

Разбити покриви и паднали дървета: Силна буря връхлетя Лом (ВИДЕО)

По време на бурята в стопанска сграда, намираща се в частен двор в квартал „Младеново“ в Лом, е паднала мълния. Тя е предизвикала пожар, при който са унищожени 200 квадратни метра покривна конструкция и 5 кубика дърва за огрев, складирани в постройката.

От хидрометеорологичната обсерватория в Монтана съобщиха, че при бурята в региона вчера на някои места са паднали интензивни валежи, а на други изобщо не е валяло. В Чипровци са измерени 38 литра на квадратен метър дъжд, който е бил придружен с градушка с големината на грахово зърно, във Вълчедръм 29,5 л/кв.м., във Вършец 25,6 л/кв.м., село Говежда в община Георги Дамяново – 18,9 л/кв.м., село Лехчево в община Бойчиновци – 11,5 л/кв.м., село Долно Церовене в община Якимово – 11,4 л/кв.м. и т.н. В областния град Монтана почти не е валяло – 0,4 л/кв.м.