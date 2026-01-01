Иран определи споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток като „обявяване на поражението на Америка“, докато държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди ангажимента на Вашингтон към сигурността на съюзниците в Персийския залив по време на регионалната си обиколка.

Конфликтът, започнал на 28 февруари с американско-израелски удари срещу Иран, приключи миналата седмица със споразумение между Техеран и Вашингтон, което Ислямската република представя като своя победа, предаде АФП.

Войната предизвика сериозни сътресения в региона. Иран отговори, като блокира ключов морски маршрут за енергийни доставки и изстреля хиляди дронове и ракети срещу свои съседи в Залива и срещу Израел.

Миналата седмица САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство и започнаха процес, който трябва да доведе до трайно уреждане на конфликта. Въпреки промените в иранското ръководство, политическата система в страната остава непокътната.

„Споразумението от Исламабад не е резултат от натиск и принуда, а от съпротивата и силата на смелия ирански народ“, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф.

По думите му именно затова меморандумът от Исламабад се е превърнал в „декларация за поражението на Америка“.

Галибаф подчерта още, че сигурността в Близкия изток трябва да бъде гарантирана от държавите в региона.

Междувременно Съединените щати продължават да поддържат военни бази в различни части на Близкия изток, включително в страните от Персийския залив, където държавният секретар Марко Рубио започна дипломатическа обиколка с цел да увери съюзниците на Вашингтон в американската подкрепа.