Президентът Илияна Йотова удостои изтъкнатия журналист Любен Генов с Почетния знак на президента по време на откриването на фотоизложбата „70 години, посветени на журналистиката, в снимки“. Експозицията е организирана по повод 90-годишнината на журналиста и представя кадри от неговия дългогодишен професионален път.

В словото си държавният глава подчерта значението на честността в журналистиката и обществения живот.

„Днес, когато често злоупотребяваме с определени думи, без да вникваме в техния смисъл, и има хора, които се изкушават да ги подменят или продават, трябва да се върнем към завещаното от Любен Генов – човек, каквото и да прави, трябва да е честен, каквото и да му коства това. Честността днес е дефицитна, но изключително високо конвертируема валута“, заяви Йотова.

По думите ѝ Любен Генов е сред хората, които не просто преминават през времето, а успяват да го съхранят между страниците на вестника.

„Има хора, които не просто преминават през времето, а имат невероятния талант и съдба да затварят времето между страниците на един вестник и вътре в тях да има живот“, посочи президентът.

Йотова отбеляза, че през целия си професионален път Генов е доказвал, че журналистиката е не просто професия, а призвание, което се преживява всеки ден. Тя подчерта още, че неговата биография е пример за последователно изграждане на професионализъм и авторитет.

Почетният знак на президента се присъжда на Любен Генов за високозначимия му принос към българската журналистика, за дългогодишната му дейност като журналист, редактор и общественик, както и за заслугите му за утвърждаването на високи професионални стандарти във вестникарството и развитието на медийната среда.