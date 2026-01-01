Помните ли малкия голям герой Дани, който само на 16, слабичък, но всъщност толкова силен, с едно колело и целия в сажди по прашните и опасни пътеки в гората, помагаше на пожарникарите и доброволците, които през лятото на 2025 година се бореха с огнената стихия в Сунгурларе? Освен, че им носеше храна и вода, той гасеше и пламъците. Днес Даниел Гълъбов е на прага на пълнолетие и получи наградата „Достойните българи“ на специална церемония в Националния дворец на културата.

Това е 23-ото издание на инициативата на вестник „24 часа“ под патронажа на президента на България Илияна Йотова.

Герой в пламъците: Дете носи вода и надежда на пожарникарите в Сунгурларе

„Гледах го и не можех да повярвам. В него нямаше поза, нямаше търсене на слава. Имаше само чисто, неподправено желание да помогне. Той беше като Феникс, роден от пепелта наоколо – символ на надеждата сред разрухата“, посочи миналата година фоторепортерът Иван Янев в разказа си за срещата с Даниел.

Над 10 000 декара смесена гора и лозови масиви бяха унищожени от огнената стихия край Сунгурларе. След дълги дни на борба пожарът бе овладян.

Родителите му тогава и днес се гордеят много с него.

„Притеснявам се за него, като всеки родител, но все пак той знае, че е опасно и се пази. Ходи, за да е в помощ на пожарникарите, на безопасно разстояние е“, сподели специално за Dariknews.bg майка му Цветелина Янева през 2025 година. Днес, 24 юни 2026 г. със сълзи от щастие тя споделя гордостта от признанието.

„Достойните хора са тихи, не обичат прожекторите и светлините, трудът им не е шумен, но успехите им говорят шумно“, заяви на днешната церемония и президентът Илияна Йотова.

Държавният глава връчи отличия и на Даниел Пеев – Дънди и Десислава Костадинова. 12-годишната Десислава Костадинова от Варна е събрала от продажбата на изработени от нея гривнички над 1500 евро за лечение на 5-годишно дете, което вече е излекувано. Една от своите гривнички Десислава подари на държавния глава. Даниел Пеев – Дънди е участник и победител в „Като две капки вода“. Дарява наградата си от предаването за лечението на музиканта Боян Христов.

Наградата „Достойните българи“ беше връчена и на санитарката Йорданка Димитрова, която е върнала намерена сума пари. Антония Бакалова, която е спасила шофьор, получил инфаркт зад волана, също беше отличена. Наградата „Достойните българи“ беше връчена и на санитарката Йорданка Димитрова, която е върнала намерена сума пари. Антония Бакалова, която е спасила шофьор, получил инфаркт зад волана, също беше отличена. Награда получи и доц. Костадин Димов, който е спасил две момичета след инцидент в морето край Поморие.