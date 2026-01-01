Горещата вълна, която обхвана Европа, носи ясните белези на климатичните промени и е „поредната цена, която плащаме за замърсяването с изкопаеми горива, изпичащо нашата планета“, заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата Саймън Стийл.

През тази седмица Европа е обхваната от екстремни горещини, като във Франция, Великобритания и Испания бяха отчетени рекордно високи температури, а редица други държави издадоха предупреждения за опасно високи жеги, предаде АФП.

„Жестоката гореща вълна в Европа носи ясните белези на климатичната криза - това е поредната цена, която плащаме за замърсяването с изкопаеми горива, изпичащо нашата планета. Докато човечеството не спре да изгаря огромни количества въглища, нефт и природен газ, екстремните горещини ще продължат да се засилват“, подчерта Стийл.

Безмилостна и смъртоносна жега затяга хватката си над Европа, като през тази седмица се очаква не просто да бъдат подобрени, а направо заличени температурни рекорди. Учените предупреждават, че екстремните горещини са сериозен проблем за континента и тревожен сигнал за новата климатична реалност.

Европа е най-бързо затоплящият се континент на планетата, като температурите тук се повишават два до три пъти по-бързо от средното за света. Въпреки това континентът остава недостатъчно подготвен за подобни екстремни условия. Инфраструктурата не е проектирана за продължителни горещини – железопътни релси се деформират, електропреносни кабели се повреждат, жилищата се превръщат в топлинни капани, а всяка година хиляди хора губят живота си заради жегата.

Настоящата гореща вълна е поредното сурово напомняне, че екстремните температури в Европа стават едновременно по-интензивни и по-чести. Това е втората рекордна гореща вълна само за два последователни месеца, а съществува реална възможност национални температурни рекорди да бъдат счупени още преди настъпването на юли – традиционно най-горещият месец в годината.