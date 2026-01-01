Хванаха жена без юридическо образование в Кюстендил, представяла се за адвокат и мамела клиенти, съобщиха от полицията.

На 24 юни униформени са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващ прокурор и с разрешението на съда в жилище и офис в града, обитавани от 59-годишна жена.

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Тя се е представяла за адвокат и е предлагала правни услуги. Иззети са множество документи.

В хода на образувано по-рано досъдебно производство е установено, че жената няма юридическо образование, клиенти са измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали.

Работата продължава под надзора на прокуратурата.