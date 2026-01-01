Митничари спипаха голямо количество контрабандни енергийни напитки в Бургас, съобщиха от Агенция "Митници".

Агенция „Митници“

Стоките са пристигнали с морски контейнер от Виетнам и са декларирани като безалкохолни газирани напитки.

Спипаха контрабандни лекарства и фалшиви стоки на „Капитан Андреево“ (СНИМКА)

Служителите на Митнически пункт Пристанище Бургас-Център установяват, че 1350 кашона от декларираните газирани напитки в контейнера съдържат 55 800 потребителски опаковки енергийни напитки с лого на защитена търговска марка.

Агенция „Митници“

Те са иззети. За случая е уведомен притежателят на търговската марка, който официално е потвърдил, че енергийните напитки са произведени в нарушение на неговите права.

Стоките подлежат на унищожаване, което ще се извърши под митнически контрол, като разходите са за сметка на притежателя на търговската марка.