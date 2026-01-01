Предложеният от управляващите бюджет за 2026 година е бюджет на политическото лицемерие и безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на "Прогресивна България", това заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС на брифинг в Народното събрание.

"Ако погледнете параметрите на Бюджет 2026 на "Прогресивна България", ще видите, че приходите са почти същите, като тези, заложени в проекта на бюджета за 2026 година на кабинета "Желязков". Ако погледнете разходите, обаче, ще видите, че те са с 2 млрд. 749 млн. евро спрямо проекта на Желязков. Ще видите, че и дефицитът е доста по-различен. Проектът, който ние бяхме предложили, беше с дефицит до 3% от БВП на страната, а това, което кабинетът "Радев" предлага е дефицит от 5.7% от БВП. Дългът също е доста по-различен", посочи Петкова.

Бюджет 2026: По-скъпи винетки, по-висок осигурителен праг и ръст на държавния дълг

По думите й има разлика между това, което управляващите са говорили и обещали, и това, което се случва сега с предложения бюджет.

"Предлагат увеличаване на осигурителната тежест, по-високи винетки с 30", изобщо цялата тази мантра, която се насаждаше през последната една година за това, че този бюджет, който ние предлагаме е на кражбите и грабежа, виждаме как се разбива", допълни тя.

"Спомням си и още нещо от миналата година за президента тогава Радев. Тогава той на един форум на българския бизнес се извини за бюджет 2026, без да има касателство към него. Моят въпрос сега е ще се извини ли премиерът Радев за предложения от него бюджет?", попита Теменужка Петкова.

Според ГЕРБ филосифията на този бюджет е, че ще се консумира създадения от предишни години потенциал за растеж, а няма да се създава нов, тъй като ще се пести от разходи за развитие.

Красимир Вълчев коментира, че в структурата на разходната част на проектобюджета се вижда, че „ще се пипа много малко там, където е трудно, и ще се пести от това, което е най-лесно“. Философията на този бюджет, а и на следващите е, че ще се консумира създаденият предходни години потенциал за растеж, а няма да се създава нов, тъй като ще се пести от разходи за развитие, смята Вълчев.

Според Владислав Горанов предложеният от „Прогресивна България" бюджет е „тъжен“ и „лишен от управленска амбиция“.