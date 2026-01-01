Лидерът на ДПС Делян Пеевски се обяви срещу евентуалното закриване на Комисията по досиетата, като определи подобно намерение като опит за заличаване на паметта за престъпленията на комунистическия режим.

В своя позиция той заявява, че запазването на информацията за агентите и сътрудниците на бившата Държавна сигурност е важно, за да не се допусне повторение на репресивните практики от миналото.

Според Пеевски закриването на Комисията би означавало заличаване на паметта за репресиите по време на комунистическия режим, за дейността на мрежата от доносници, за лагерите за политически противници и за т.нар. "възродителен процес".

По думите му именно съхраняването на историческата памет е гаранция, че подобни събития няма да се повторят.

Лидерът на ДПС заявява още, че партията му категорично се противопоставя на подобно намерение и настоява да бъде проведен широк обществен дебат за бъдещето на Комисията по досиетата.

В позицията си Пеевски посочва, че ДПС се е разграничило от всички свои представители с принадлежност към Държавна сигурност, като твърди, че в други политически формации все още има хора с подобно минало, които заемат публични длъжности.

Според него България има нужда от пълна прозрачност по темата, а не от прикриване на миналото.

"Истината не трябва да плаши никого. Тя е необходимото условие, за да гледаме напред като демократична европейска държава, а прикриването на миналото подкопава доверието в институциите и оставя съмнения, които тежат върху обществения живот десетилетия наред", заявява още Пеевски.

Припомняме, че намерението за закриване на Комисията по досиетата е заложено в преходните и заключителните разпоредби на проекта на държавния бюджет за 2026 г., публикуван от Министерския съвет.

Според текстовете вицепремиерът Иво Христов трябва до 15 септември да подготви предложения за нормативни промени, с които Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА да бъде закрита, а дейността ѝ да премине към Държавна агенция „Архиви“.

В проектобюджета за 2026 г. за издръжката на Комисията са предвидени 2,8 млн. евро, от които 2,3 млн. евро са за разходи за персонал. Предвижда се още възнагражденията на членовете ѝ да останат обвързани с депутатските заплати, които са замразени на сегашното си ниво.