Кметът на Столична община Васил Терзиев предприе действия в защита на обществения стандарт и институционалния авторитет, като заведе дело за вреди от обидни и клеветнически твърдения, срещу народния представител от ДПС Станислав Анастасов. В исковата молба, подадена до Софийския градски съд, е поискано и налагане запор върху банковите сметки на ответника до размера на претендираната сума от 20 000 евро.

Повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12.03.2026 г., в която той отправя абсурдни и тежки обвинения, наричайки кмета на столицата „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“. Тези неверни твърдения бяха тиражирани в медийното пространство, достигайки до стотици хиляди читатели.

В своята позиция Васил Терзиев заявява категорично, че докато критиката е полезна за всеки политик, съзнателното разпространение на лъжи е червена линия, която не може да бъде пресичана:

„Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален“, посочва кметът.

Според Васил Терзиев безнаказаното потъпкване на фактите разрушава доверието в институциите и самата демокрация. Той подчертава, че отговорността е още по-голяма, когато подобно поведение идва от хора, призовани да представляват гражданите в Народното събрание.

„Избрах да потърся защита по съдебен ред не защото не мога да понеса поредната обида, а защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия“, допълва Терзиев.

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Исковата молба се базира на чл. 45 – чл. 52 от Закона за задълженията и договорите. В нея се подчертава, че:

Г-н Терзиев никога не е имал общо с описаните „секти“, нито е предприемал действия за „заграбване“ на държавни имоти.

Използваните квалификации имат за цел да внушат морална и институционална нелегитимност.

Съдът вече е допуснал налагането на запор, което самият ответник потвърди публично, оплаквайки се от блокирани банкови сметки.

Васил Терзиев остава непоколебим в намерението си да изисква отговорност за всяко посегателство върху истината: "Ще има и още."