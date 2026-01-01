Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 33-годишен мъж за пътно хулиганство и причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 23 юни около 15:30 часа на ул. „Лидице“ в София.

По данни на разследването мъжът, управлявайки лек автомобил, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той предприел няколко маневри на заден ход, при които предизвикал пътнотранспортно произшествие с друга кола.

След удара обвиняемият изблъскал с ръце жената, управлявала другия автомобил, като през цялото време отправял към нея обиди. От прокуратурата посочват, че действията му се отличават с изключителен цинизъм и дързост, тъй като са извършени на публично място пред множество свидетели.

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Малко след това 33-годишният мъж нанесъл удар с юмрук в областта на носа на друг мъж, като му причинил лека телесна повреда. Според обвинението нападението е извършено по хулигански подбуди и без личен мотив.

По случая се води досъдебно производство за престъплени за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. За тези престъпления законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

От прокуратурата уточняват, че обвиняемият е осъждан. Предвид опасността да извърши друго престъпление той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в Софийския районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.